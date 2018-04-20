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Elitaş: TBMM kapanmadan görüşülmeli

Elitaş: TBMM kapanmadan görüşülmeli.17521
  • Giriş : 20.04.2018 / 11:47:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kritik açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan içtüzük değişikliklerinin görüşülmesinin uygun olacağını bildirdi.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği konusunda yaptığı  açıklamada, kanun tasarı ve tekliflerinin, esas itibarıyla "Meclis'in mutfağı"  diye sayılan komisyonlarda daha çok irdelenmesi, incelenmesi ve teknik düzeyde  ele alınmasını istediklerini belirterek, bunu öngören bir içtüzük istediklerini  dile getirdi.

Komisyonların esas olmasını, TBMM Genel Kurulunda ise  milletvekillerinin özgürce konuşma imkanı bulabilmesini istediklerini aktaran  Elitaş, "Yani Genel Kurul, kanun teklifleri ve tasarıları için daha rahat konuşma  alanı olacak ve belli bir günde oylama yapılabilmesine imkan verecek bir hale  dönecek." dedi.

Mustafa Elitaş, dünyadaki parlamento örneklerinde olduğu gibi, tasarı  ve tekliflerin esas olarak komisyonlarda görüşülmesini, Genel Kurulun ise siyasi  düşüncelerin ortaya konulduğu bir yer olmasını istediklerini söyledi. Elitaş,  "Tasarı ve teklifler komisyonlarda olgunlaşsın, netleşsin istiyoruz." ifadesini  kullandı.

"Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliği yapılabilir mi?" sorusunu  Elitaş, "Meclis, seçim için kapanmadan İçtüzük değişikliği yapılabilir. Daha  önceki İçtüzük değişikliği komisyonlarında, komisyonların daha etkin hale  gelmesi, teklifler ve tasarıların orada olgunlaştırılması, Genel Kurulun sadece  bilgilenme ve onay makamı haline dönmesi konusunda, bütün siyasi partilerde ortak  mutabakat vardı." diye yanıtladı.

Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliği yapılmaması halinde de 27. Yasama  Dönem'de sorun olmayacağını vurgulayarak, "TBMM İçtüzüğü'nde 'seçimler 5 yılda  bir yapılır' yazıyor ama biz dört yılda bir yapıyoruz." dedi.

Mustafa Elitaş, "Bence, Meclis kapanmadan İçtüzük değişikliğinin  görüşülmesi uygun olur. İçtüzük değişikliği konusunda, seçim ittifakı yaptığımız  MHP ile görüştükten sonra muhalefetle görüşmekte fayda var. Çünkü yeni İçtüzük  27. Yasama Döneminde uygulanacak, herkesin bu konuda katkısı ve görüşlerinin  olması uygun olur." diye konuştu.

Yapılması planlanan değişiklikle, TBMM İçtüzüğü'nün cumhurbaşkanlığı  sistemine uygun hale getirileceğini belirten Elitaş, "26 maddesi tamamen uyum  maddesi, diğer maddeler ise komisyon aşamasının daha etkin hale getirilmesiyle  ilgili." ifadesini kullandı.

Elitaş, TBMM Genel Kurulunda teklif ya da tasarılar görüşülürken, saat  22.00-23.00'de gündeme geçilebildiğine işaret ederek, "Ama biz Genel Kuruldaki  konuşmaları daha rahat yapmak için bu değişikliği istiyoruz. Oylamaları da belli  bir güne alabildiğimiz takdirde, Meclisin sabahlara kadar çalışma ihtiyacı  ortadan kalkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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