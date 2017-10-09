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Eliz'den Hakan Sabancı'ya şarkılı mesaj

Eliz'den Hakan Sabancı'ya şarkılı mesaj.21383
  • Giriş : 09.10.2017 / 12:50:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 12:49:05

Eliz Sakuçoğlu ile Hakan Sabancı aşkı sadece 15 gün sürdü.

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Murat Boz ile uzun yıllar büyük bir aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu'nun yüzü gülmüyor. Stil danışmanlığı yapan Sakuçoğlu'nun son ilişkisi de hüsranla sonuçlandı. Eliz, sosyal medyadan Hakan Sabancı'ya göndermede bulundu.

Vatan'da yer alan habere göre stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu (33) ile iş adamı Hakan Sabancı’nın (26) ilişkisi 15 gün sürdü. Ayrılığın ardından çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Eliz Sakuçoğlu, Instagram’dan Ajda Pekkan’ın ‘Vitrin’ şarkısının sözlerini paylaşarak kısa süren aşkına manidar bir gönderme yaptı. Şarkının sözleri şöyle: “Kendimi sakladım görmeyi bilenlere... Vitrinime değil iklimime gelenlere... Kalbimi vereceğim aslımı görenlere...”

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