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Elon Musk açıkladı! Lego evler yapılacak

Elon Musk açıkladı! Lego evler yapılacak.10355
  • Giriş : 27.03.2018 / 11:48:00

Teknolojik çalışmaları ile bilinen Elon Musk, lego ev projeleri ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyayı sallayacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Musk, legoyu andıran yapı malzemesi ile inşaat sektörünü kökünden değiştireceğini söyledi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının özellikle son yıllarda en çok konuştuğu isim. Musk'ın bu popüleritesinin arkasında yatan ana neden ise ilginç projeleri.

Musk'ı gündeme taşıyan yeni projesi ise pek çoğumuzun çocukluğumuzdan hatırladığı 'Lego'la ile ilgili. Dev boyutta Lego'lar tasarlayacağını açıklayan Musk, bunların inşaat sektöründe kullanılabileceğini duyurdu.

Musk'ın kişisel Twitter hesabından takipçileri ile paylaştığı bilgilere göre söz konusu tuğlalar süper sağlam olmakla beraber çok da ağır olmayacak.

Birbirlerine kolaylıkla ve kusursuz bir şekilde monte edilebilen bu yeni tuğlalar ile 1 günde bir müstakil evin inşa edilebileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda The Boring Company isimli şirketine fon sağlamak için alev silahı satışına başlayan Musk, sadece 100 saatte 20 bin adet alev silahı satarak 10 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmıştı.

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