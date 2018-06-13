Elon Musk, çalışanlarını işten çıkarıyor
TESLA elektrikli araba üreticisi Elon Musk'tan kötü haber geldi. Musk, 'Tesla'da zor ama gerekli bir yeniden yapılandırma yolda' sözleriyle çalışanların yüzde 9'unun işten çıkarılacağını duyurdu.
2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar eden Tesla, Model 3'ün bir türlü seri üretime geçememesi nedeniyle nakit sıkıntısı yaşıyor.
Şirket, 3. çeyrekten sonra kâr getirebilmeye çabalıyor.
Model 3'ün üretimi
İşten çıkarmalar sadece maaşlı çalışanları etkileyecek ve üretim bölümlerine uzanmayacak. Bu da Tesla'nın önceliğinin her şeye rağmen Model 3'ün üretimi olduğunu gösteriyor.
Elon Musk, küçültme kararını şirket çalışanlarına da e-maille duyurdu.
Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
"Son 15 yılda, neredeyse başladığımız günden beri Tesla'nın hiç yıllık kâr getirmediği düşünülürse derdimiz elbette kâr değil. Bizi harekete geçiren dünyanın sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz ancak nihayetinde sürdürülebilir bir şekilde kârda olduğumuzu göstermediğimiz sürece, asla bu hedefe ulaşamayız."
HÜRRİYET
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