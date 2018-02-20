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Elon Musk'ın 'uçan tren'i Hindistan'a geliyor

Elon Musk'ın 'uçan tren'i Hindistan'a geliyor.10355
  • Giriş : 20.02.2018 / 09:22:00

ABD'li girişimci Elon Musk'ın 'uçan tren'i Hindistan'a geliyor.

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SpaceX ve Tesla'nın sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Elon Musk'ın uçan treni Hindistan'ın Pune kenti ile ülkenin en büyük kenti olN Mumbai'deki havalimanına inşa edilecek.

İmzaları pazar günü atılan projenin ilk etabı iki ila üç yılda tamamlanacak. Elon Musk'ın kurduğu Boring Company'ye ait Hyperloop One, normalde altı saat süren Los Angeles ve San Francisco arasını 30 dakikaya indirecek bir tünel projesi. Testleri ABD'nin Nevada Çölü'nde devam eden Hyeperloop One, sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşabiliyor.

TRT

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