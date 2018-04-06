Facebook Twitter Rss

Elon Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı

Elon Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı.10355
  • Giriş : 06.04.2018 / 14:29:00

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, yapay zeka konusunda bir uyarı daha yaptı. Musk, geliştirilen yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceği iddiasında bulundu.

Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren Elon Musk, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Musk, yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceğini iddia etti.

'Do You Trust This Computer' isimli belgeselde bu iddiasını dile getiren Musk, otoriter rejimler tarafından yaratılan yapay zekanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük tehdit olacağını öne sürdü.

Musk'a göre, insan eli ile yaratılan yapay zeka, insaoğlunun üzerinde egemenlik kuracak. Söz konusu belgeselde Musk, bu tehdide şu sözler ile dikkat çekiyor: "Asla kaçamayacağımız ölümsüz bir diktatörü kendi ellerimiz ile yaratabiliriz"

NTV

İstanbul Valiliği'nden 'çakar' uyarısı

Putin'den Fransa'ya kritik telefon

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü girişimci Elon Musk iflasın eşiğinde

Ünlü girişimci Elon Musk iflasın eşiğinde

Çılgın girişimci Elon Musk'ın iflasın eşiğine geldiği iddia edildi.

Elon Musk açıkladı! Lego evler yapılacak

Elon Musk açıkladı! Lego evler yapılacak

Teknolojik çalışmaları ile bilinen Elon Musk, lego ev projeleri ile ilgili açıklama yaptı.

 

Musk'ın uzaya fırlattığı araba dünyaya çarpabilir

Musk'ın uzaya fırlattığı araba dünyaya çarpabilir

Elon Musk, TESLA otomobili uzaya fırlatarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yerli robot, mangal yapıp, oynuyor!

Yerli robot, mangal yapıp, oynuyor!

Yerli malı robotların mangal yapıp, 'Erik Dalı' oynaması gülümsetti.

 

TESLA'nın CEO'sundan 'düz dünya' açıklaması

TESLA'nın CEO'sundan 'düz dünya' açıklaması

SpaceX ve TESLA'nın CEO'su Elon Musk'tan 'düz dünya' açıklaması geldi.

Toshiba, Asus iddiasını yalanladı: Satmıyoruz

Toshiba, Asus iddiasını yalanladı: Satmıyoruz

Dünya devi Toshiba, bilgisayar bölümünün satılacağı ile ilgili iddiaya yalanlama getirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya