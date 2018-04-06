Elon Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı
Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, yapay zeka konusunda bir uyarı daha yaptı. Musk, geliştirilen yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceği iddiasında bulundu.
Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren Elon Musk, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
Musk, yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceğini iddia etti.
'Do You Trust This Computer' isimli belgeselde bu iddiasını dile getiren Musk, otoriter rejimler tarafından yaratılan yapay zekanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük tehdit olacağını öne sürdü.
Musk'a göre, insan eli ile yaratılan yapay zeka, insaoğlunun üzerinde egemenlik kuracak. Söz konusu belgeselde Musk, bu tehdide şu sözler ile dikkat çekiyor: "Asla kaçamayacağımız ölümsüz bir diktatörü kendi ellerimiz ile yaratabiliriz"
NTV
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