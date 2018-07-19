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Elon Musk, Taylandlı dalgıçtan özür diledi

Elon Musk, Taylandlı dalgıçtan özür diledi.10355
  • Giriş : 19.07.2018 / 11:05:00

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Taylandlı dalgıçtan özür diledi.

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Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, futbolcu çocukların kurtarma çalışmaları sırasında hakaret ettiği Taylandlı dalgıçtan özür diledi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile İngiliz dalgıç Vern Unsworth arasında yaşanan söz düellosunda özür geldi.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önceki açıklamasının kızgınlıkla söylendiğini ifade etti.

Musk, İngiliz dalgıcın Tayland'daki kurtarma çalışmalarına destek olmak için yaptırdığı mini denizaltıyla ilgili terbiye sınırlarını aşan sözler sarf ettiğini söyledi.

Ancak buna rağmen İngiliz dalgıcın sözlerinin kendi yaptığını haklı çıkarmadağını ifade etti.

Musk, "Bu yüzden hem dalgıçtan hem de lideri olarak temsil ettiğim şirketlerden özür dilerim" dedi.

Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörleri günler sonra kurtarılmıştı.

Elon Musk’ın hazırlattığı denizaltı, çalışmalara katılan bir dalgıç tarafından eleştirilmişti.

Bunun üzerine Musk, dalgıca “pedafil” diye tepki göstermişti.

NTV

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