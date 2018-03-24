Elon Musk, Türk takipçisini dinledi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk Türk takipçisinin 'Adamsan Facebook'unu silersin' mesajına kayıtsız kalmadı.
Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından # facebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.
Musk Twitter'daki Türk takipçilerinin "Adamsan silersin" talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.
Musk SpaceX şirketinin Facebook'ta bir sayfası bulunduğunu bile bilmediğini ve yakında sileceğini söyledi. Musk "Yakında gidecek" dedi.
HÜRRİYET
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