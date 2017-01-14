Facebook Twitter Rss

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı.19430
  • Giriş : 14.01.2017 / 15:41:00

Son dönem takımda isteneni veremeyen Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ligin ilk yarısında beklenen futbolu sergileyemeyen ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın gözünden düşen Emenike'nin yeni takımı belli oldu.

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.

Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.

Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.,

ASSPOR

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Bilal Erdoğan 'ya Hak' dedi ve oku attı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Fenerbahçe sakatlık şoku ile sarsıldı. Kjaer Adanaspor maçında yok.

Olcay, Trabzon taraftarından özür diledi

Olcay, Trabzon taraftarından özür diledi

Olcay Şahan, yeni forması ile ilk maçına çıkarak ter döktü.

 

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı

Fenerbahçe'den ayrılan Raul Meireles, formasını giyecek bir kulüp bulamadı.

Podolski'nin transferi için kritik hafta

Podolski'nin transferi için kritik hafta

Sarı-kırmızılı kulüpte Lukas Podolski için kritik hafta başlıyor.

 

Fenerbahçe'den MHP Başkanı'na tepki!

Fenerbahçe'den MHP Başkanı'na tepki!

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Riekerink: Onun yerine transfer isterim

Riekerink: Onun yerine transfer isterim

Riekerink, takımı ve yeni transferler hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya