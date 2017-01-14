Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı
Ligin ilk yarısında beklenen futbolu sergileyemeyen ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın gözünden düşen Emenike'nin yeni takımı belli oldu.
Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.
Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.
Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.,
ASSPOR
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