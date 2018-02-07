Emekli büyükelçi Nabi Şensoy hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Nabi Şensoy hayata gözlerini yumdu. Şensoy, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisiydi.
TRT
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