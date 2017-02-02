Emekli promosyonunda flaş gelişme!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyon için Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile anlaşma sağladı. Salı günüe kadar ise tüm imzalar atılacak.
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