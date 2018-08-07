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Emekliler müjde! O tarihte yatacak

Emekliler müjde! O tarihte yatacak.27599
  • Giriş : 07.08.2018 / 15:19:00

Milyonlarca emekliye AK Parti hükümetinden güzel haber geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'ndan önce müjdelediği ve Kurban Bayramı'nda ikincisi alınacak olan emekli ikramiyeleri ile ilgili hükümetten açıklama geldi.

İkramiye ödemeleri 16-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt, yaptığı yazılı açıklamasında Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamasında, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" diyen Bakan Zümrüt, şu ifadelere yer verdi: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

Açıklamada, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceği bildirildi.

TRT

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