Emeklilere faizsiz kredi müjdesi
Maaşlarıyla kıt kanaat geçinen milyonlarca emeklimize müjdeli haber geldi. Emeklilere yönelik avans ve faizsiz kredi hayata geçerse isteyenler maaşının 3 katı avans, 10 katı kredi alabilecek.
Emeklilere faizsiz nakit desteği için kollar sıvandı. Nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans ya da bankadan faizsiz kredi imkanı gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, nakit ihtiyacı oluşan emekli isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans çekebilecek, isterse de bankadan faizsiz kredi kullanabilecek.
Avans sistemiyle, emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emekli, 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda geri ödeyecek. Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Emekliler, faizsiz para imkanlarının bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Borcunuzu sildirmek için son gün!
Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlar için son gün bugün.
Tüm zamanların rekoru kırıldı!
TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.
Kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti
Dün yaklaşık yüzde 6 değer kazanan kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüşe geçti.
Hükümetten flaş dolar açıklaması
AK Parti hükümetinden yükselişe geçen dolar ile ilgili açıklama geldi.