Emeklilere promosyonda gelişme!
Emeklilerin dört gözle beklediği haber geldi. Banka promosyonu kapsamında PTT ile SGK arasında protokol imzalandı.
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Hamsiye yüzde 100 zam geldi, 20 TL oldu
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