Emeklinin zam oranı belli oldu
Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin aldığı zam oranı 4,65 olduğu öğrenildi.
Emeklilerin zamlı maaşları bu ay içinde yatacak.
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