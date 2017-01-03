Facebook Twitter Rss

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu.20838
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:46:00

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin aldığı zam oranı 4,65 olduğu öğrenildi.

Emeklilerin zamlı maaşları bu ay içinde yatacak.

Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a iade-i ziyaret

Federasyondan Cübbeli'ye büyük şok!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Kamuya alınacak 60 bin personel için detaylar açıklandı.

Torununa bakana devletten para!

Torununa bakana devletten para!

Bakan Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere müjde verdi.

 

Motorine zam geldi

Motorine zam geldi

Yılın son günü motorin fiyatlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

9 bin kişinin borcu silinecek! Bakanlık açıkladı

9 bin kişinin borcu silinecek! Bakanlık açıkladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 9 bin kişinin borcunu siliyor.

 

Palandöken: Kredi kartlarınızı şişirmeyin

Palandöken: Kredi kartlarınızı şişirmeyin

TESK Başkanı Palandöken, yılbaşı öncesi vatandaşları uyardı.

Domates fiyatlarına yüzde 50 zam geldi

Domates fiyatlarına yüzde 50 zam geldi

Tarım arazilerinde yaşanan afetler domates fiyatlarını yükseltti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya