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Emekliye 2017 müjdesi!

Emekliye 2017 müjdesi!.27599
  • Giriş : 24.12.2016 / 08:49:00

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyonda sona gelindi.

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Emeklilere 2017'in ilk güzel haberi geldi. Başabakan Binali Yıldırım, promosyon rakamlarını yeni yıla girmeden önce açıklayacak.

Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon rakamlarının az bulunması üzerine bankalarla yapılan pazarlık sürecin uzamasına neden olmuştu.

Emeklilerin talepleri arasında yıllardır ilk sıralarda bulunan banka promosyonu konusunda son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında bir yıldır süren görüşmelerin tamamlanmasıyla pazarlıkta ulaşılan son rakamlar, Başbakanlığa sunuldu. Başbakan Yıldırım'ın, kamuoyunun beklentilerinin altında kalması sebebiyle sunulan teklifleri tekrar gözden geçirip bankalarla görüştükten sonra rakamlara son hâlini vermesi ve yeni yıldan önce kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün, promosyon rakamlarının emeklilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olması gerektiğini savunarak "Yıllardır emeklilerimizin gündeminde olan bu konunun artık mutlu sonla bitmesini istiyoruz. Yaklaşık 11,5 milyon emeklimizin gözü kulağı Sayın Başbakan’da. Onun müjde niteliğindeki açıklamalarını merakla bekliyoruz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in eylül ayındaki talebiyle gündeme gelen "Esnaf Fonu" kurulması konusu da; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin "Devlet gerekli katkıyı vermeye hazır" yönündeki açıklamasıyla ciddiyet kazanmıştı. Aradan geçen sürede Gümrük ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının üzerinde çalıştığı fonun altyapısı büyük oranda tamamlandı. İŞKUR'un İşsizlik Fonu'ndaki tecrübesinden yararlanılarak hazırlanan Esnaf Fonu'nda, esnafın ve devletin katkı vereceği bir sistem üzerinde yoğunlaşıldı. Esnafın iflas etmesi veya dükkânını kapatması hâlinde, yeni bir iş yeri açana kadar mağdur olmamasını amaçlayan fonun önümüzdeki günlerde Başbakan Yıldırım tarafından kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

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