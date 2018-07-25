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Emekliye 210 TL zam

Emekliye 210 TL zam.27599
  • Giriş : 25.07.2018 / 08:18:00

AK Parti hükümetinden milyonlarca emekliye güzel haber geldi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Emeklilerin 410 TL'ye varan zamlı maaşları artarken, zammın yüzde 4,31 olacağı ve gelirlerin 44 ile 210 TL artacağı öğrenildi.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammına kavuşuyor. Ay başında zam oranının belli olmasının ardından, yüzde 9.17 artışın yansıtıldığı maaşlar, ödeme tarihlerinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.

Emekliler bir sonraki zammı ise ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Anketten cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.31 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.31 olarak gerçekleşecek. Temmuzda maaşları 85,79 ile 410,93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni Zam 44.02 ile 210,87 lira arasında gelir artışı getirecek. En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 65 lira 41 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 103 lira 4 kuruşa çıkacak.

Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine Temmuzdaki gibi ocakta da enflasyon farkı çıkacak. Ocakta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 4.31'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.81 fark oluşacak. Bu durumda memur ve emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.81 olacak. Bu da memur emeklilerinin maaşına 103,4 lira ile 634,9 lira arasında zam getirecek.

Farklar yarın hesapta

SGK, “Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 26 Temmuz günü ödenecek” açıklamasını yaptı.

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