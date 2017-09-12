Emekliye enflasyon zammı!
Milyonlarca emeklinin hayalini kurduğu zam geliyor. Ocak ayında 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi enflasyon zammı alacak. Hükümet, 3 formül üzerinde yoğunlaştı.
Bu oran gerçekleşirse memurlar ve emeklileri de fark alma hakkı elde edecek. Halen en yüksek SSK-Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor.
Bu maaş; zam oranı yüzde 2.65 olursa 4 bin 352, yüzde 3.37 olursa 4 bin 382, yüzde 4.52 olursa 4 bin 431 liraya çıkacak. Yani maaşlarda 191 liraya varan artış gerçekleşecek. Kesin zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
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