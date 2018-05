Emekliye ilk ikramiye Haziran'da ödenecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan açıklama geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı emekliye verilecek ikramiyelerin Haziran ayında ödeneceği bildirildi.Bakan Ağbal, "Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok" dedi. Bakan Ağbal, S&P'nin not indirimine ilişkin ise "Zamanlaması ilginç" dedi. Bakan Ağbal, emeklilerin 1000 TL'lik ilk ikramiyeyi bu Ramazan Bayramı öncesi alacağını açıkladı.Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV yayınında soruları yanıtlıyor:Akaryakıtta ÖTV indiriminin gündemde olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan Ağbal, "Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz " dedi.