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Emel Sayın: Münir benim kıymetlim

Emel Sayın: Münir benim kıymetlim.21784
  • Giriş : 10.01.2018 / 09:39:00

Ünlü sanatçı Emel Sayın, Münir Özkul ile ilgili açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz gün hayata gözlerini yuman Türk sinemasının usta isimlerin Münir Özkul için Emel Sayın'dan açıklama geldi. Münir Özkul'un cenazesine katılmayan Sayın, çarpıcı bir yorumda bulundu.

Emel Sayın 1970’lerde merhum Münir Özkul ile birçok filmde rol almıştı. Geçen cuma vefat eden Münir Özkul’u (93) sadece sosyal medyada anıp, cenazesine gitmeyince eleştirilmişti.

Emel Sayın “Çok gitmek istedim, ama olmadı. Şartlarım el vermedi. Münir benim kıymetlimdi. Eşi ile sürekli konuşuyorum” dedi.

Münir Özkul'un cenazesine Metin Akpınar ve Şener Şen'in de katılmaması dikkat çekmişti.

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