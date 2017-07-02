Emenike'den şok küfür! Ortalığı karıştırdı!
Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında yer bulamayan Emmanuel Emenike, bir skandala daha imz attı.
Emenike, Martin Skertel'in sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katılarak 'Fuck you' mesajını bıraktı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI KIZDIRDI
Emenike'nin paylaşımını gören taraftarlar Nijeryalı oyuncuya saldırmaya başladı. Sosyal medyadan büyük tepki gösteren taraftarlar Emenike'nin takım içi huzursuzluk yarattığını ve hemen satılması gerektiğini belirtti.
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