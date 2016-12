Emenike: Fenerbahçe'de tutsak gibiyim

Fenerbahçe'de kriz bitmiyor. Teknik adam Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve tepki gören ünlü futbolcu Emenike isyan etti.F.Bahçeli yıldız, “Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum” diyerek isyan etti.Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat tarafından takım arkadaşı Van der Wiel ile birlikte kadro dışı bırakılan ve eleştiri oklarının hedefi olan Emenike, Nijeryalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Nijeryalı yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisini bir tutsak gibi hissettiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti:“SPARTAK Moskova, Al Ain ve West Ham’da yaptığım gibi takıma her şeyimi veriyorum. Neden bu şekilde muamele görüyorum, bilmiyorum.”Fenerbahçe Kulübü’nde kendisine sürekli tepki gösterildiğini de dile getiren Emenike, “Neden her zaman günahkâr ben oluyorum, bilmiyorum. Hâlâ bu soruların yanıtını bulamıyorum” diye konuştu.