Facebook Twitter Rss

Emenike: Fenerbahçe'de tutsak gibiyim

Emenike: Fenerbahçe'de tutsak gibiyim.27445
  • Giriş : 21.12.2016 / 10:16:00

Fanerbahçe Kulübü'nde yine Emanuel Emenike krizi yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'de kriz bitmiyor. Teknik adam Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve tepki gören ünlü futbolcu Emenike isyan etti.

F.Bahçeli yıldız, “Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum” diyerek isyan etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat tarafından takım arkadaşı Van der Wiel ile birlikte kadro dışı bırakılan ve eleştiri oklarının hedefi olan Emenike, Nijeryalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nijeryalı yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisini bir tutsak gibi hissettiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

“SPARTAK Moskova, Al Ain ve West Ham’da yaptığım gibi takıma her şeyimi veriyorum. Neden bu şekilde muamele görüyorum, bilmiyorum.”

Fenerbahçe Kulübü’nde kendisine sürekli tepki gösterildiğini de dile getiren Emenike, “Neden her zaman günahkâr ben oluyorum, bilmiyorum. Hâlâ bu soruların yanıtını bulamıyorum” diye konuştu.

İran'dan takımlara Türkiye yasağı

Galatasaray'da Serdar Aziz için flaş gelişme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.

 

Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı

Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı

Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi mahsur kaldı.

7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı

7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı

Hercules'i 7-0 mağlup eden Barcelona'da Arda maça damga vurdu.

 

Güneş: Ben konuşunca yanlış anlıyorlar

Güneş: Ben konuşunca yanlış anlıyorlar

Şenol Güneş, Beşiktaş-Boluspor maçı hakkında yorum yaptı.

Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim

Burak Yılmaz: Ülkemden özür dilerim

Son dönemin olay adamı haline gelen Burak Yılmaz önemli bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya