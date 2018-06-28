Emenike: Maradona gördüğün en aptal adam
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, efsane futbolcu Maradona ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.
Emmanuel Emenike, Arjantin-Nijerya maçına tribünde yaptığı hareketlerle damga vuran Diego Maradona’ya sert ifadelerle yüklendi.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın Arjantin-Nijerya maçıneda tribünde yaptığı hareketler Emmanuel Emenike’yi kızdırdı. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu olan ve Olympiakos’un oyuncusu olan Nijeryalı forvet, unutulmaz isme ağır sözlerle yüklendi.
Las Palmas’a kiralık olarak gitmesine karşın, sezon sonuna dek forma giymeden geri dönen Emenike Maradona için “Hayatımda gördüğüm en aptal kişi. Bu jenerasyona mesajın ne Diego Maradona. FIFA’nın bunu görmesi gerekiyor. Yaşlı ahmak” şeklinde ifadeler kullandı.
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