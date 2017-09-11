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Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı!

Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı!.26024
  • Giriş : 11.09.2017 / 12:55:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan ziyaretinde şaşırttı. Bilal Erdoğan'ın ilgi alanı olan okçulukta Anne Erdoğan'ın da yetenekli olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, Kazakistanda Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde Kazak halkının kültür ve geleneklerini sergileyen etnik köyü ziyaret ederek burada ok attı.

Kazanat Hipodromunda 2 bin 500 metrekare alanda kurulan 30 çadırda Kazak halkının göçebe hayatı, el sanatları ve yemek kültürünün sergilendiği köyde, geleneksel atlı spor gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Emine Erdoğan da ok attı.

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