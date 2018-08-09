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Emine Erdoğan, TBMM'de proje inceledi

Emine Erdoğan, TBMM'de proje inceledi.23719
  • Giriş : 09.08.2018 / 17:43:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM'de proje inceledi.

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Sepet Beşik

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Sıfır Atık' projesini inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,  himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında TBMM  bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin  yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan'a TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eşi Şengül Kurum, TBMM Genel Sekreteri  Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı  açıklamada, TBMM Başkanlığının Sıfır Atık Projesi'ne destek olmasının memnuniyet  verici olduğunu, bu kapsamda teşekkür ziyaretinde bulunmak istediğini söyledi.

Ülke genelinde hızla yayılan Sıfır Atık Projesi'nin TBMM'de  uygulanmasının sembolik bir anlamı bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bütün  vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi ilinde uygularsa bütün  Türkiye'ye yayılacak." diye konuştu.

Emine Erdoğan, söz konusu projenin birçok konuda fayda sağlanacağını vurguladı.

Kompost gübreye önem verdiğini de dile getiren Emine Erdoğan, proje  kapsamında organik atıklardan elde edilen kompost gübrenin çiçekler ve ağaçların  altını besleyeceğini kaydetti. Emine Erdoğan, "Bundan sonra kimyasal gübreleri de  kullanmayacağız, hedefimiz bu." dedi.

Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, Çevre ve Şehircilik  Bakanı Kurum'a ve bakanlık çalışanlarına projeye verdikleri destekten dolayı  teşekkür etti.

Ziyareti sırasında kendisini takip eden gazetecilere seralardaki  çeşitli çiçeklerden hediye eden Emine Erdoğan, Atık Geçici Depolama Alanında  görevli kişilerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık  Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara'daki kamu kurum ve  kuruluşlarında etkin şekilde kullanılıyor.

Ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanan Sıfır Atık Projesi, 12  Haziran'dan bu yana TBMM'de de uygulanıyor.

  Mecliste 12 Haziran-16 Temmuz tarihlerinde 19 ton kağıt, 550 kilo cam,  942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 ton organik atık türüne göre ayrıştırılarak  toplandı.

Çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulan sistemin  ilk kazanımları da ortaya çıkmaya başladı. Proje ile önemli miktarda geri dönüşüm  ve tasarruf sağlandı.

TRT

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