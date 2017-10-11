Emine Erdoğan Twitter'da!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'EmineErdogan' kullanıcı adıyla sosyal medya Twitter'a hesap açtı.
Erdoğan açtığı hesaptan, günlük programlarının yanı sıra gündeme ilişkin konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller paylaşılacak. İlk takibe aldığı kişi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla hesap açtı. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta açılan hesaptan, Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller de paylaşılacak.Emine Erdoğan'ın Twitter hesabı, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden takip edilebilecek. Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı resmi hesabını takibe aldı.
TRT
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