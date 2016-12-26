Emine Şenlikoğlu öğrencileriyle buluştu
Eğitimin vazgeçilmezlerinden biri olan kitap okuma faaliyetinin faydalarını saymakla bitiremeyiz.
İyi bir hatip, dikkatli okuyucu ve kültürlü birey olmanın ilk şartı kitap okumaktır. Anlama ve algılayıp uygulayabilme yetilerini de arttıran okumak, kalemi kuvvetli bir edip olmanın da başlıca kıstaslarındandır.
Okumanın bu denli önemliliğinin farkında olan Özel Enderun Liseleri de “Okur-Yazar Buluşmaları”na devam ediyor.
Son olarak doksan dört kitaba imza atan Emine Şenlikoğlu Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi’ne davet edildi.Kitapla ve yazarlıkla alakalı önemli paylaşımların yaşandığı programda, öğrenciler dikkatle usta yazarı dinledi. Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Şenlikoğlu, okumanın insan yaşamı,kültürü ve konuşma adabına varana kadar pek çok faydasının olduğuna dikkat çekti.
Mektup dergisi Genel Yayın Yönetmeni olup, Türkiye’de ve yurtdışında pek çok söyleşi gerçekleştiren Şenlikoğlu;hayatından önemli kesitlerle yazarlık anılarını öğrencilerle paylaştı.Dini bir arayıştan sonra Müslümanlığı tahkiki iman ile seçip, tesettürden sonra ise tüm hayatını insanlığa adayan Şenlikoğlu, hakikati arayış hikayesini önemli anekdotlarıyla öğrencilere aktardı.Hayatıyla ilgili Söyleşinin ardından soru-cevap kısmında öğrenciler merak ettikleri konuları ünlü yazara sorma imkanını da buldular.
Kitapların imzalama faslıyla sona eren programdan Emine Şenlikoğlu duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Okur-Yazar Buluşmaları hakkında Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Said Turgut: “Öğrencilerimizi her yönden donatmak, öğrettiklerimizi işleyecek sahalar hazırlayarak, üretici zekâya yöneltmek eğitimci olarak bizlerin başlıca görevlerindendir.Çeşitli kültürel programlar yaparak öğrencilerimizin farklı yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.Kurum olarak tek gayemiz yapmış olduğumuz bu programlarla öğrencilerimizin okuyan,araştıran,sorgulayan ve nihayetinde salt doğruyu bulan bir nesil olarak yetişmesidir.”açıklamasında bulundu.
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