Emmanuel Eboue o ülkeye transfer oluyor!
Eboue, KKTC kulüplerinden Limasol ile görüşmeleri sürdürdüğü ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.
Eboue'den sürpriz hamle! Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu, Türk Ocağı Limasol takımına imza atma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
2011 yılında geldiği sarı kırmızılı takımda 4 sezon geçiren Eboue, son olarak İngiltere'de Sunderland takımında forma giymişti.
Kariyerini Kıbrıs'ta sürdürecek 34 yaşındaki futbolcunun yeni takımı Türk Ocağı Limasol, geçen sezon ligi 7. sırada bitirmişti.
KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig forması giyen Lomana LuaLua ile de transfer görüşmelerinde bulunmuştu..
DİĞER HABERLER
Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!
Beşiktaş Sompo Japan, turnuvada Olympiakos'u 70-65 devirerek finale adını yazdıran ekip oldu.
Caner Erkin'e bir eleştiri de Ali Güneş'ten
Ali Güneş, Caner Erkin'in Fenerbahçe'den ayrılış biçimini ve Beşiktaş'a transferini değerlendirdi.
Trabzonspor Başkanı: Yanal bizimle kalacak
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.
Göztepe, Samuel Eto ile masaya oturuyor
İzmir kulübü Göztepe, golcü oyuncu Samuel Eto ile masaya oturuyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi PFDK'lık oldu
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş genç bir takım değil
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Leipzig maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.