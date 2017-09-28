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Emmanuel Eboue o ülkeye transfer oluyor!

Emmanuel Eboue o ülkeye transfer oluyor!.56084
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:29:00

Bir dönem Galatasaray formasını terleten Emmanuel Eboue, kardeş ülkeye gidiyor.

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Eboue, KKTC kulüplerinden Limasol ile görüşmeleri sürdürdüğü ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

Eboue'den sürpriz hamle! Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu, Türk Ocağı Limasol takımına imza atma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

2011 yılında geldiği sarı kırmızılı takımda 4 sezon geçiren Eboue, son olarak İngiltere'de Sunderland takımında forma giymişti.

Kariyerini Kıbrıs'ta sürdürecek 34 yaşındaki futbolcunun yeni takımı Türk Ocağı Limasol, geçen sezon ligi 7. sırada bitirmişti.

KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig forması giyen Lomana LuaLua ile de transfer görüşmelerinde bulunmuştu..

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