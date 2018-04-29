Facebook Twitter Rss

Emmanuel Macron'a şok! Yolsuzlukla suçlanıyor!

Emmanuel Macron'a şok! Yolsuzlukla suçlanıyor!.13094
  • Giriş : 29.04.2018 / 09:14:00

Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron, seçim öncesi dönemde bazı kurumlardan olağandışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçim kampanyalarında, bazı kurumlardan olağan dışı indirim aldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a yakınlığı ile bilinen Olivier Ginon’un organizasyon şirketi GL tarafından Macron’a yüzde yüz indirimli olarak miting alanı kiraladığı Fransız basınında yer aldı. Bununla birlikte aynı şirketin Macron’a seçim kampanyalarında kullanılacak teçhizatların kiralanması konusunda da ciddi bir indirim yaptığı ortaya çıktı. Ulaşılan verilere göre Macron’un, 2016’nın Aralık ayında, 39 bin 490 Euro maliyeti olan teçhizatları, 9 bin Euro’ya kiraladığı ortaya çıktı.

Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Ulusal Komisyonu (CNCCFP) tarafından sorgulanan GL Organizasyon ise şirketi bu indirimin “olağan” olduğunu söyledi. Öte yandan böyle bir indirimden yararlanmamış olan adaylar yaptıkları açıklamada böyle bir indirimin yasak olduğuna dikkat çekerek yaşananların adayın seçilme hakkının yok olmasına sebep olabileceğini belirtti.

Elysee Sarayı’ndan gelen açıklamaya göre ise yapılan indirimlerin Emmanuel Macron’un siyasi hareketi tarafından pazarlık yapılarak sağlandığı savunuldu.

1 milyon 100 bin liralık elbise alıcı bekliyor!

Bu kez cinayetten tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump: Baskı politikasına devam

Trump: Baskı politikasına devam

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile

Rusya'dan flaş 'vize' açıklaması!

Rusya'dan flaş 'vize' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile R

 

Düşman Kardeşler görüştü!

Düşman Kardeşler görüştü!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki kritik görüşme sonunda gerçekleşti.

Pentagon: Çekilmiyoruz

Pentagon: Çekilmiyoruz

Pentagon'dan yapılan açıklamada Suriye'den çekilmeyecekleri belirtildi.

 

Kuzey Kore'yle ilgili şok iddia!

Kuzey Kore'yle ilgili şok iddia!

Kuzey Kore'nin nükleer test alanının kısmi olarak çöktüğünü ve kullanılamaz halde olduğunu öne sürül

Taliban tehdit etti, ABD cevap verdi

Taliban tehdit etti, ABD cevap verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban örgütünün Afganistan'da yeni saldırılar düzenleyeceği yönündeki teh


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya