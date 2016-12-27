Emniyet 81 ilde yasakladı!
Tüm dünyada akıllı telefonlarda kullanılan Uber uygulaması emniyeti alarma geçirdi. 81 ilde Uber kullanan şoför ve yolculara ceza kesileceği duyuruldu.
İstanbul'da da faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Uber şirketine kesilen ceza sistemin de sorgulanmasına yol açtı.
Talimata göre, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL’ye çıkıyor. Eğer yolcuyu taşıyan sürücü araç sahibi ise trafik cezası dışında araç 60 gün bağlanacak.
YOLCUYA DA CEZASI VAR
Habertürk'ün haberine göre; ayrıca yolculara da 281 lira ceza kesilecek. 12 Aralık’ta gönderilen talimatta, sahibinin kullanmadığı araçların bağlanmaması gerektiği belirtildi ve Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı gösterildi. 12 Aralık’tan önceki uygulamada, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber araçları, sürücünün kim olduğu gözetilmeksizin 60 gün bağlanıyordu.
Emniyet yetkilileri, Uber sistemi ile çalışan araçların ‘tarifeli yolcu taşıma” yetkisinin bulunmadığını, bu yöntemin korsan taksicilik alanına girdiğini belirtti. Yetkililer, belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşımacılığının sadece, ticari taksi, M plakalı minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduğunu kaydetti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor.
GEÇEN HAFTA KESİLECEK CEZAYI UBER KARŞILADI
Geçtiğimiz hafta trafik ekipleri, Uber’in ‘UberXL’ aracını bağladı ve araçtaki yolculara 281 TL ceza kesti. Cezanın Uber tarafından karşılandığı belirtiliyor.
UBER AÇIKLAMA YAPTI: VERGİMİZİ ÖDÜYORUZ
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, “İstanbul’daki UberXL araçlarımızda Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek çalışıyoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduğumuz için korsan diye tabir edilen yasadışı taşımacılık unsurlarına uygulanan cezalar bize uygulanmamalı.
Kanunun farklı şekillerde yorumlanması yenilikçi teknolojilerin önünü kapatıyor. Amerika’da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa’da Paris Uber’in en yaygın olarak kullanıldığı şehirlerden. Uber, ulaşım teknolojisiyle şehirlere katkı sağlamak için bütün dünyada bakanlıklar ve belediyeler ile el ele çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
HÜRRİYET
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