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Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar

Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar.9339
  • Giriş : 06.04.2018 / 16:22:00

Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında emekli polis intihar etti.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında yaşanan intihar hakkında bilgi verdi ve kendisini vuranın emekli polis başmüfettişi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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