Emniyet Müdürü açıklayacak
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin saat 10.30'da açıklama yapacak.
DİĞER HABERLER
Teröristin yanındaki kadınların sırrı
Dün gece yakalanan Reina saldırganının yanındaki kadınların sırrı ortaya çıktı.
Reina saldırganı dünya manşetlerinde
Reina saldırganının yakalanması haberi dış basında geniş yer buldu.
D.Bakır Sur'a kadın emniyet müdürü!
Diyarbakır'ın Sur ilçesine atanan kadın emniyet müdür coşkuyla karşılandı.
Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.
Rus büyükelçinin katili oraya gömüldü!
Rus büyükelçinin katili Mert Altıntaş, kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Katliamı 150 bin dolar için yaptı!
39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili önemli bir bilgi öğrenildi.