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Emniyet Müdürü açıklayacak

Emniyet Müdürü açıklayacak.10551
  • Giriş : 17.01.2017 / 09:07:00

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan saat 10.30'da açıklama yapacak.

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin saat 10.30'da açıklama yapacak.

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