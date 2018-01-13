Emniyet Müdürü: Kafalarını kıracağız
İl Emniyet Müdürü Alper, Gölbaşı'da uyuştutucu satıcılarına yönelik operasyonda torbacıların bellerini kırdıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet güçlerine, uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kırın açıklaması yapmıştı.
Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.
İstanbul'dan Adıyaman'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, üzerilerinde sahte kimlik bulunan M.Ç. ve S.K'nin valizlerinde 10 kilo 520 gram bonzai ele geçirdi.
M.Ç'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 34 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis ve 32 bin 900 lira para cezası ile 17 suçtan arama kaydı bulunduğu belirlendi.
S.K'nin de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve diğer suçlardan 4 arama kaydı olduğu tespit edildi. Zanlılar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edildi.
TRT
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