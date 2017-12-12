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Emniyet Müdürü'nden ihraç açıklaması

Emniyet Müdürü'nden ihraç açıklaması.18724
  • Giriş : 12.12.2017 / 10:43:00
  • Güncelleme : 12.12.2017 / 12:56:17

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, ihraçlarla ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, 17-25 Aralık kumpası sonrası Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısını 22 bin 987 olarak açıkladı.

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