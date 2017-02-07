Emniyet müdürü yardımcısına tutuklama
Atatürk Havalimanı'nda yakalanan kuryenin evinde ele geçen delillerde adına ulaşılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
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