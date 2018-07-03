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Emniyet'te bin 534 personel terfi etti

Emniyet'te bin 534 personel terfi etti.15413
  • Giriş : 03.07.2018 / 17:44:00

Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personelim bir üst rütbeye terfi ettiği bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personelim bir üst rütbeye terfi ettiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personeli belirlendi.

Buna göre, 352 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 105 personel emniyet amirliğine, 105 personel başkomiserliğe ve 347 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Ayrıca daha önce terfi ettirilenlerle birlikte 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel de İçişleri Bakanlık makamının onayıyla 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi oldu.

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