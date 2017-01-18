Emniyet uyardı: Kullanmayın!
Son yıllarda artan terör saldırılarına karşı Emniyet bir broşür hazırladı. Vatandaşların şüpheli bir paket gördüklerinde yapmaları gerekenlerin anlatıldığı broşürde görülen pakete asla dokunulmaması uyarısında bulunuldu.
Şüpheli bir paketle karşılaşması durumunda derhal polise bilgi verilmesinin önemine vurgu yapılan broşürde “Paket açık alanda ise etrafından en az 100 metre, kapalı alanda ise mümkün olduğunca uzakta durun” denildi. Broşürde ayrıca ‘Flaşlı fotoğraf çekmeyin’ uyarısı yapılarak “Flaş etkisi bazı bomba düzeneklerinin patlamasına sebep olabilir. Paketten şüphelenilmemesi için gönderici kısmına alıcının yakından tanıdığı bir kişinin adının da yazılabileceğine karşılık dikkatli olun” denildi.
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