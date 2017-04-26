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FETÖ operasyonu: 1009 gözaltı

FETÖ operasyonu: 1009 gözaltı.13836
  • Giriş : 26.04.2017 / 10:00:00
  • Güncelleme : 26.04.2017 / 10:54:54

FETÖ soruşturması kapsamında 54 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sızdığı kurum ve kuruluşlarda temizlik devam ediyor. 72 ilde yapılan operasyonlarda 1009 kişi gözaltına alındı. 8500 polisin katıldığı operasyonlarda binden fazla kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonların 72 ilde düzenlendiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Başbakan Binali Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." demişti.

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