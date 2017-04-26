FETÖ operasyonu: 1009 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sızdığı kurum ve kuruluşlarda temizlik devam ediyor. 72 ilde yapılan operasyonlarda 1009 kişi gözaltına alındı. 8500 polisin katıldığı operasyonlarda binden fazla kişi hakkında gözaltı kararı olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonların 72 ilde düzenlendiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.
Başbakan Binali Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." demişti.
DİĞER HABERLER
Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması
1 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalarla ilgili hükümetten açıklama geldi.
Bakan'dan flaş deprem açıklaması
Bakan Özhaseki, İstanbul'da beklenen büyük deprem hakkında konuştu.
Avrupa'dan Türkiye'ye siyasi denetim!
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden skandal bir karar geldi.
Danıştay'dan CHP'ye ret!
Danıştay, CHP'nin Anayasa değişikliği referandumunun iptaline dair yaptığı başvuru hakkında karar ve
İşte Reina katliamını planlayan hain
Reina katliamını planlayan Abdurrahman Özbeki'nin fotoğrafı ortaya çıktı.