Facebook Twitter Rss

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması.25116
  • Giriş : 12.01.2018 / 11:23:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat başkanlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kaldırılan 'Özel Harekat Dairesi' ile ilgili yaptığı açıklamasında bu kuruluşun yapılandırıldığını ve Özel Harekat Başkanlığı'nın kurulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığını ve statüsünün yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.

TRT

Dışişleri'nden ABD uyarısı!

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlilik teklifi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

İzmir'in Urla ilçesinde denize mazot sızması sonucu liman kapatıldı.

Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var

Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

 

Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP ile AK Parti ittifakı hakkında konuştu.

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Metrobüste gözaltıya inceleme!

Metrobüste gözaltıya inceleme!

Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan konusunda AİHM'ye çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya