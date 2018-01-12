Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması
OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kaldırılan 'Özel Harekat Dairesi' ile ilgili yaptığı açıklamasında bu kuruluşun yapılandırıldığını ve Özel Harekat Başkanlığı'nın kurulduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırıldığını ve statüsünün yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır" denildi.
TRT
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