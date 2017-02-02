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Emojilerle eğlence devam ediyor

Emojilerle eğlence devam ediyor.25019
  • Giriş : 02.02.2017 / 12:06:00

Adana Optimum Alışveriş Merkezi’nde Emoji etkinliği ile sömestir tatilinin tadını çıkaran çocuklar, ikinci yarıyıl için enerji depoluyor.

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Zengin marka karması ve yıl boyu süren eğlenceli aktiviteleriyle şehrin buluşma noktası olan Optimum, yoğun geçen ilk yarıyılın ardından 2 haftalık molanın keyfini çıkaran çocukları emojilerle buluşturdu.

Sosyal medyada duygu ve düşünceyi ifade etmek için kullanılan emoji karakterleri, Optimum’da büyükten küçüğe herkesin ilgi odağı oldu. Koridorlara yerleştirilen dev emoji kareterleriyle fotoğraf çektiren ziyaretçiler, AVM’nin zemin katında kurulan stantlarda, kendilerini en sevdikleri emojilere çevirdi.

Etkinlik alanını dolduran çocuklar, tırnak süslemeden yüz boyamaya, oyunlardan rozetlere kadar çok sayıda atölyede, yaratıcılıklarını konuşturdu. Kendi emojilerini oluşturan çocuklar doyasıya eğlenirken, bu mutluluklarını aileleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sömestir tatilinin sona erdiği 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğe, 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Optimum Club üyesi ziyaretçiler, kayıt noktasına başvuru yaparak katılabiliyor. 

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