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Emrah Serbes'in aracından viski çıktı

Emrah Serbes'in aracından viski çıktı.27259
  • Giriş : 02.10.2017 / 19:36:00

Kaza sırasında orada olan bir görgü tanığı, Emrah Serbes'in kullandığı aracın içerisinden alkol şişeleri çıktığını söyledi.

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Emrah Serbes'in yaptığı kazada flaş gelişme! Serbes'in kullandığı aracın içerisinden içki şişeleri çıkmış.

Kazadan sonra araçları kaldırmaya gelen çekicinin şoförü S.D, tanık olarak ifade verdi.
S.D. isimli tanık, ifadesinde şunları söyledi:

“34 NT 5005' plakalı araç şarampole yan yatmış vaziyetteydi. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra aracı dört teker üzerine çevirdik. O esnada bir adet viski şişesi ile üç adet bira kutusu gördüm. Bu içkilerin aracı çevirince içinden düşüp düşmediğini bilmiyorum, fark etmedim. Aracı çekiciye yükledim ve otoparka getirip indirdim. Otoparkta aracın yanında bulunan bira kutusu aracın içinden düşüp düşmediğini görmedim. Aracın yanında bulunan bira kutusu ile kaza yerinde gördüğüm bira kutuları aynı marka ve aynı renkteydi. Benim bilgim ve gördüm bundan ibarettir.”

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