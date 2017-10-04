Facebook Twitter Rss

Emrah Serbes'in çarptığı anne öldü!

Emrah Serbes'in çarptığı anne öldü!.21971
  • Giriş : 04.10.2017 / 09:04:00
  • Güncelleme : 04.10.2017 / 09:02:29

Ünlü senarist ve yazar Emrah Serbes'in çarptığı anne de yaşamını yitirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada gelişme yaşandı. Ünlü yazar Emrah Serbes'in tutuklandığı kazada 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in ardından anne Nilgün Özçelik de hayatını kaybetti.

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de yazar Emrah Serbes'in otomobili kendisinin kullandığını itiraf ettiği kazada ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 11 gündür tedavi gören Nilgün Özçelik, hayatını kaybetti.

OLAY

İzmir-Aydın otoyolunda 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 35 TV 9335 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik kaza yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti.

34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes tutuklanmış, Doğru ise tahliye edilmişti.

HÜRRİYET

Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu

Beşiktaş'a büyük şok! Pepe sakatlandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

4 ilde 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

4 ilde 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 4 ilde 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

İstanbul'da öğretmenlere operasyon!

İstanbul'da öğretmenlere operasyon!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi.

 

Sağlık Bakanlığı o ilaçları geri çekti!

Sağlık Bakanlığı o ilaçları geri çekti!

Sağlık Bakanlığı, bazı ilaçları kalp rahatsızlığına yol açtığı gerekçesiyle geri çekti.

HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü

HDP'li Konca'nın vekilliği düşürüldü

HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

 

Bakanlıkta FETÖ operasyonu!

Bakanlıkta FETÖ operasyonu!

FETÖ soruşturması kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda operasyon düzenlendi.

Öldürülmeden 10 gün önce tehdit!

Öldürülmeden 10 gün önce tehdit!

Suriyeli aktivist Barakat ve gazeteci kızının ölümüne ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya