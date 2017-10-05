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Emrah Serbest 112'yi reddetmiş

Emrah Serbest 112'yi reddetmiş.21971
  • Giriş : 05.10.2017 / 09:04:00
  • Güncelleme : 05.10.2017 / 09:10:37

Ünlü yazar Emrah Serbes ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

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Sepet Beşik

'Behzat Ç.' isimli dizinin senaristi Emrah Serbes'in kazası ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili itirafta bulunan Emrah Serbes'in olay yerinde 112 tedavisini reddettiği öne sürüldü.

İzmir- Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül günü sabaha karşı senarist Emrah Serbes’in karıştığı kazada, 15 yaşındaki Zeynep ve babası Ayhan Özcelik’in, önceki gün de anne Nilgün Özçelik’in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre soruşturmada, kazayı görerek yardım için duran 3 sürücünün 112’yi 4 kez arayarak yardım istediği tespit edildi.

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre 3-4 dakika içinde olay yerine ulaşan ambulans, ağır yaralı Nilgün Özçelik’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ayakta bekleyen hafif yaralı Serbes ve Doğru’yu da tedavi etmek istedi. “İyiyiz” diyen ikili, doktor müdahalesini reddetti. Bunun üzerine 112 görevlileri, zorla götüremeyeceklerini belirterek ‘nakil ret’ belgesini imzalamaları gerektiğini söyledi. Belgeye “Hastaneye gitmek istemiyorum” yazdıktan sonra imza atan Serbes ve Doğru, kaza yerinde kaldı. Jandarma bölgeye ulaşınca da Kenan Doğru kazayı kendisinin yaptığını söyledi ve gözaltına alındı. Kazanın ardından 3-4 dakika içinde ‘senaryo’ hazırlayan ikilinin, hastanede kan tahlili ve alkol muayenesi yapılacağını bildikleri için zaman kazanmak amacıyla tedaviyi reddettiği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLAR KARANLIK

Soruşturmada, Serbes’in otoban gişelerinden geçtiği sıradaki görüntülerine de ulaşıldı. Plakanın görüldüğü görüntülerde aracı kullanan kişinin Serbes mi yoksa arkadaşı mı olduğu, karanlık nedeniyle net olarak seçilemedi. Vücut yapıları birbirine yakın olan ikiliden hangisinin şoför koltuğunda oturduğunun tespiti için görüntüleri uzman ekip inceleyecek.

TRT

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