Emre Akbaba, Galatasaray'a mı geliyor?
Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu Emre Akbaba'yı 7 milyon Euro'nun altında satmak istemiyor. Kulübün yaklaşım 30 milyon TL borcu var. Çavuşoğlu Emre'nin transferinden gelecek parayla bu borcu kapatmak istiyor.
Emre Akbaba'yı özellikle Galatasaray, İtalyan kulüpleri ve Başakşehir istiyor.
Başakşehir'in Emre Akbaba için 5 milyon Euro'luk teklifi var. Başkan Çavuşoğlu bu teklifi cepte olarak görüyor. Ancak amacı en az 7 milyon Euro'ya satmak.
İtalya'dan da yine Emre için 2 transfer teklifi kulübe ulaştı. Teklifler 5 milyon Euro civarı. Teklif 6-7 milyon Euro'lara çıkarsa Emre İtalya'ya gidebilir.
Galatasaray ise transferde şuan için beklemede. Fatih hoca Emre Akbaba'yı istiyor ancak maliyeti transferi zorlaştırıyor.
Galatasaray, Emre için Alanyaspor'a Tolga Ciğerci + 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Alanyaspor ise Galatasaray'dan 4 milyon Euro+Tolga'yı istedi. Ayrıca Tolga Ciğerci'den 2 milyon Euro'luk yıllık alacağı konusunda indirim istendi. Ya da maaşın büyük kısmını Galatasaray'ın ödemesini talep ettiler. Sarı-kırmızılı takım bu teklife sıcak bakmadı. Tolga da 2 milyon Euro'luk yıllık ücretinden vazgeçmeyince takas formülü de rafa kalktı.
Transferden uzak tatilini sürdüren Emre Akbaba ise heyecanla yeni sezonda formasını giyeceği takımın belli olmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun ilk tercihi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Emre Fatih Terim ile çalışmaya da çok sıcak bakıyor ve Galatasaray'da oynamak istiyor.
FANATİK
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