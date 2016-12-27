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Emre Bağce, denetimin imkansızlaştığını söyledi

Emre Bağce, denetimin imkansızlaştığını söyledi.21609
  • Giriş : 27.12.2016 / 11:24:00

Prof. Dr. Emre Bağce, KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

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Marmara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emre Bağce, KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Bağce, AK Parti ve MHP'nin önerdiği başkanlık sisteminde, yürütme üzerindeki denetimin imkansız hale getirildiğini söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bağce'nin açıklamaları özetle şöyle:

"Önerilen sistemde aslında Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, kendisi bakanları belirleyecek. 1 veya daha fazla deniyor bu öneride hiç belli değil sayısı, binleri de bulabilir. Yani yüzlerce başkan yardımcısı atarsa bunun önünde engel yok. Yürütme üzerindeki denetim hemen hemen neredeyse imkansız hale getiriliyor. Meclis'in etkisi çok büyük ölçüde azaltılıyor. Başkan, meclis gibi kararnameler çıkarabilir. Meclis ve başkan, ikisi de anayasadan gücümüzü alıyoruz diye konuşmaya başlayacak"

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