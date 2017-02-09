Emre Belözoğlu: Bacağımı keseceklerdi
Galatasaray’ın tarihe kazınan başarılarında, milli takımın unutulmaz zaferlerinde, Fenerbahçe’nin şampiyonluklarında ve en zor günlerinde hep en önde olan şu an da Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolunda en önemli silahlarından olan Emre Belözoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu.
Saha içindeki hırsıyla zaman zaman çok eleştirildi ancak Türk futbolunun son 20 yılının en önemli aktörüydü Başakşehir formasıyla son 16 turunda Galatasaray’a karşı Türkiye kariyerindeki 500. maçına çıktı Emre Belözoğlu... Bize bu muhteşem hikayeyi daha önce hiç paylaşmadığı detaylarla anlatırken hâlâ ilk günlerdeki gibi heyecanlıydı. Kariyerinin kırılma anını ise ilk kez duyacağınız bir öyküyle paylaştı: İnter’deki son senemde sakatlandım. Eğer bir gün daha iyileşmeseydi ayağım kesilebilirdi!
"Kulüp çok ciddi maddi problemler yaşıyordu. Futbolumun artık gençlik eşiğine gelmiştim. O dönem için Türkiye’deki yönetici profili, profesyonel değildi. Değerli oyuncularınız var, mayıs ayında mukavaleniz bitiyor ve bekliyorsunuz. Şimdi 2 sene daha mukavelesi olan futbolcunun 5 sene uzatıyorlar. ‘Sen bizim evladımızsın’ edebiyatı samimi olmadığınızı gösteriyor zaten oyuncuya. O dönemde ‘Onlar bizim evlatlarımızdı. Bizi bıraktılar, gittiler...’ dendi. Elini vicdanına koyan herkes, o samimiyetle hareket etmediklerini görüyordu.”
“Galatasaray, bir iki görüşme isteğimizi geri çevirince, mayıs ayına doğru ilk görüşmemizi benim menacerim yaptı. O dönem İtalya futbolu, Avrupa’nın en değerli ligiydi. Lig biter bitmez Galatasaray ciddi bir teklif yaptı. Ama Okan abiye o dönem için onun değeri olmayan bir teklif yaptılar. Okan Buruk’la abi-kardeş gibiyim. Okan abi değersiz, ben değerliymişim gibi. Bizi bir bütün gibi gördüklerini düşünüyorduk, öyle değilmiş. Ve Okan abiyle İnter’e transfer olduk. Tercih etmemdeki en büyük sebep İnter’in Okan abiyi de istemesiydi. Okan abiyi tercih ettim gibi oldu (Gülüyor.)”
FANATİK
DİĞER HABERLER
Dursun Özbek: Gerekli izinler aldık!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya projeleri hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertliler şok bir göndermede bulundu.
Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları devam ediyor.
Dilmen: Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim
Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in sert açıklamalarına yanıt verdi.
TFF, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Persie'nin dil hareketini kusurlu buldu.
Aziz Yıldırım devre arası bu mesajı yollamış
Aziz Yıldırım devre arası takıma sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu.