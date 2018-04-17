Emre Belözoğlu: Bize yapılanlar konuşulmaz
Eski takımı Galatasaray'a karşı Medipol Başakşehir forması ile mücadele eden golcü futbolcu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklama yaptı.
Galatasaray maçında Donk’un kendisine ve Arda’ya yaptığı müdahale sonrası sinirlenip hakem Halil Umut Meler’e itiraz eden ve ardından, “Yazın, bunları da yazın” diyen Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, tepkisinin gerekçesini yakın çevresine sert ifadelerle anlattı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, “Bize yapılan konuşulmaz” derken, “Ben genel olarak takım adına tepki verdim. Evet, ‘Bunu da yazın’ dedim. Her zaman olduğu gibi bize yapılan hareketler görülmez. Ama benim etmediğim bir küfür, bir hafta boyunca konuşulur. Ben de bunu anlatabilmek için öyle bir hareket yaptım” ifadelerini kullandı.
FANATİK
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