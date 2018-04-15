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Emre Belözoğlu: Bunların hepsini yazın!

Emre Belözoğlu: Bunların hepsini yazın!.14080
  • Giriş : 15.04.2018 / 20:21:00

Başakşehirli Emre Belözoğlu, sarı kart görünce yedek kulübesine böyle seslendi.

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Emre, Galatasaray mücadelesinde gördüğü sarı karttan sonra yedek kulübesine dönerek arkadaşlarına "bunları yazmasını" istedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördükten sonra yaptığı hareket olay oldu.

HAKEM ZOR ANLAR YAŞADI

Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı çok gergin geçti. Özellikle hakem Halil Umut Meler, futbolcuların yoğun itirazına maruz kalırken zor anlar yaşadı. Ayrıca teknik heyetler ve yedek kulübeleri de sürekli olarak Meler'e itirazlarda bulundu. Yan hakemler de sık sık tribünlerden tepki gördü.

'BUNLARIN HEPSİNİ YAZIN'

İlk yarının son dakikasında bir gerginlik de maçın başından beri yoğun tepkiye maruz kalan Emre Belözoğlu ile Galatasaray arasında oldu. Yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırılan Emre, yoğun itirazlarda bulundu.

Tecrübeli orta saha bu esnada yedek kulübelerine doğru dönerek, 'Bunların hepsini yazın' şeklinde bir hareket yaptı. 

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