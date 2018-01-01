Facebook Twitter Rss

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti.12814
  • Giriş : 01.01.2018 / 11:15:00

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nden gelen teklifi reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Medipol Başakşehir'de forma giyen golcü oyuncu Emre Belözoğlu, bir dönem top koşturduğu Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.

Özellikle orta sahada Ozan Tufan'dan beklenen performansı bir türlü alamayan Fenerbahçe'de devre arasında orta sahaya transfer için düğmeye basıldı.

Yeniden takıma dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, teklifi kibarca geri çevirdi.

Tecrübeli oyuncunun, kendisini arayarak nabız yoklayan Aykut Kocaman'a, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın" cevabını verdiği bildirildi.

TÜRKİYE

İşsizlik maaşı belirlendi!

Putin: Vakit hataları afferme vaktidir!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi

Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi

Fatih Terim, sol bek için tecrübeli oyuncu Lionel Carole'yi istedi.

Avrupa Beşiktaşlı oyuncuların peşinde

Avrupa Beşiktaşlı oyuncuların peşinde

Avrupalı kulüpler, Beşiktaş'ta forma giyen oyuncuların peşine düştü.

 

Michael Ngadeu Ngadjui yakın takipte

Michael Ngadeu Ngadjui yakın takipte

Trabzonspor, Michael Ngadeu Ngadjui'yi transfer edebilmek için siper aldı.

Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda!

Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda!

Şenol Güneş'in Balotelli'yi istememesi durumunda yönetim Demba Ba'nın kapısını çalacak.

 

Beşiktaş yönetimine Şenol Güneş'ten ret!

Beşiktaş yönetimine Şenol Güneş'ten ret!

Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun kararına itiraz etti.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 3 aday

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 3 aday

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine gelebilecek isimler masaya yatırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya