Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti
Medipol Başakşehir'de forma giyen golcü oyuncu Emre Belözoğlu, bir dönem top koşturduğu Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.
Özellikle orta sahada Ozan Tufan'dan beklenen performansı bir türlü alamayan Fenerbahçe'de devre arasında orta sahaya transfer için düğmeye basıldı.
Yeniden takıma dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, teklifi kibarca geri çevirdi.
Tecrübeli oyuncunun, kendisini arayarak nabız yoklayan Aykut Kocaman'a, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın" cevabını verdiği bildirildi.
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