Emre Belözoğlu gazetecilere saldırdı!
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor ile oynanan mücadele sonrası küplere bindi. 3-3 sona eren maçın ardından Belözoğlu'nun basın mensuplarıyla bir gerginlik yaşadığı ve gazetecilere saldırdığı iddia edildi.
Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun mücadele sonrası basın mensuplarıyla bir gerginlik yaşadığı belirtildi.
Belözoğlu'nun kendisine küfür ettiği ifade edilen bir taraftarla tartışırken görüntü alan iki muhabire saldırdığı öne sürüldü.
Yaşanan arbedede yarlanan iki gazetecinin Emre Belözoğlu'ndan şikayetçi olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
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